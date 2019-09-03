"Пішла вона у д*пу!" Скандального українця вигнали з росТБ за матюки

Скандального українського політолога В'ячеслава Ковтуна, який внесений до списку сайту "Миротворець", вигнали з російського пропагандистського телебачення.

Це трапилося в ефірі програми "Хто проти?" на телеканалі "Россия 1" після його лайливих висловлювань на адресу німецької преси (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ковтуна вигнали зі студії Скріншот відео

Все почалося з того, що головний редактор німецького журналу World Economy з проросійською позицією Олександр Сосновський почав коментувати ситуацію з поставками німецької зброї в Україну. Він запевнив, що Німеччина нібито не підтримуватиме Україну, наголосивши, що заперечення Ковтуна з цього приводу розходяться з повідомленнями німецьких ЗМІ.

"Та пішла вона в д*пу, ця німецька преса!" – вигукнув постійний український гість російських ефірів на репліку Сосновського.

Почувши ці слова, до нього підбіг розлючений ведучий, російський політолог Дмитро Куликов і вручив червону картку.

"Слухайте, ідіть геть звідси!" – огризнувся він, зажадавши від Ковтуна, щоб той залишив студію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист Семен Багдасаров обматюкав Ковтуна під час суперечки про війну на Донбасі.

Також жорстку суперечку з Ковтуном влаштував топпропагандист Кремля Володимир Соловйов. Рупора путінського режиму розлютили слова гостя студії про те, що буде з Росією, якщо НАТО розмістять на території України свої ракети.

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