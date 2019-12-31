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31 грудня • оновлено в 14:14
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Пірати захопили корабель в Камеруні: в полон потрапив українець

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Біля берегів Камеруну пірати напали на грецьке судно-танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу. Серед викрадених – один українець, п'ять греків і два філіппінця.

Як повідомляє Maritime Bulletin, атака корабля трапилася 30 грудня о 23:00 біля Лімбе, де танкер стояв на якорі з кінця жовтня.

Місце нападу піратів

Місце нападу піратів

Maritime Bulletin

Крім того, в цей же день пірати напали на ще два морських судна – сухогрузи Vinalines Mighty і сінгапурський Drogba. Останній був атакований 30 грудня близько 00:30 поблизу бухти Бонні в Гвінейській затоці. Однак обидва ці напади вдалося придушити нігерійським силам безпеки.

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Корабель Happy Lady

Корабель Happy Lady

vesselfinder.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • судно New Leo, на борту якого знаходилися 14 українців, потрапило в шторм в Егейському морі біля Греції 4 грудня. Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елефсін і прямував до Туреччини, але потрапив в шторм між островами Лесбос і Скірос.

  • В результаті 14 членів екіпажу врятували: їх вертольотом доправили у безпечне місце.

  • А в серпні біля берегів Камеруну пірати також захопили три торгових судна, серед членів екіпажу яких були українці та росіяни.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Захоплення піратами кораблів в Камеруні
Місце
Україна
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