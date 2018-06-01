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ПолітикаЕкономіка

Піонтковський сказав, хто перевершив огидного Путіна

2.3тЧитати новину російською

Реакція президента Росії Володимира Путіна на питання про збитий над Донбасом літак "Боїнг" була "абсолютно огидною", але ще більш огидною є поведінка двох лідерів провідних країн Євросоюзу.

Про це в інтерв'юOBOZREVATELрозповівросійський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США,Андрій Піонтковський.

"Абсолютно огидною була особиста реакція Путіна, ця його глузлива поведінка на прес-конференції: "Який літак? Я не чув ні про який літак", - заявив він.

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Опозиціонер наголосив: "З цього покидька вже нема чого взяти, але ж він стояв поруч з французьким президентом Макроном. Ось чия поведінка дійсно ганебна".

Піонтковський пояснив: він не сумнівається в тому, що і президенту Франції, і канцлеру Німеччини було відомо про висновки комісії з розслідування катастрофи пасажирського авіалайнера. "Тим не менш, і він, і пані Меркель вважають за можливе для себе зустрічатися, тиснути руку цьому злочинцеві", - зауважив опозиціонер.

ИноСМИ

"Ось він розперезався і відповідає таким знущанням, в тому числі і над ними", - резюмував політик.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковськийзаявив: велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї. Він також констатував: розкол в російських політичних елітах "серйозно проглядається" в РФ і є більшою небезпекою для правлячого режиму, ніж масові виступи.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Андрій ПіонтковськийВолодимир ПутінАнгела МеркельЕммануель Макрон
Місце
Росія
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