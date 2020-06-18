Піонтковський сказав, до чого призведе Росію криза
Піонтковський прогнозує падіння режиму Путіна
Соціальне невдоволення, що нарастає всередині Росії, може підштовхнути еліти відмовитися від підтримки президента Росії Володимира Путіна.
Такий прогноз висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу". Основний механізм падіння кремлівського режиму, на його думку, знаходиться "всередині бункера".
"Зараз всі ці люди – а вони мультимільярдери – зважують два ризики. Перший – залишатися з Путіним, не виступати проти нього. Це великий ризик, тому що буде наростати народне невдоволення, і, врешті-решт, воно може знести не тільки Путіна, а й їх разом з ним", – сказав політолог.
Але у відстороненні Путіна від влади він теж бачить небезпеку.
"У політичному сенсі – це стрибок в невідомість. А що буде наступного дня? Як вони утримають владу? Як реагуватимуть різні силові відомства? Коли еліти, дивлячись, що відбувається на вулиці не тільки в Москві, але і по всій Росії, прийдуть до висновку, що залишатися з Путіним – більш велика небезпека, ніж невідомість, вони зроблять свій вибір", - уклав Піонтковский.
Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей спрогнозував, що Володимир Путін піде з поста президента в 2022 році. Його відхід означатиме повне зникнення з політики.