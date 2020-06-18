Піонтковський сказав, до чого призведе Росію криза

Соціальне невдоволення, що нарастає всередині Росії, може підштовхнути еліти відмовитися від підтримки президента Росії Володимира Путіна.

Такий прогноз висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу". Основний механізм падіння кремлівського режиму, на його думку, знаходиться "всередині бункера".

"Зараз всі ці люди – а вони мультимільярдери – зважують два ризики. Перший – залишатися з Путіним, не виступати проти нього. Це великий ризик, тому що буде наростати народне невдоволення, і, врешті-решт, воно може знести не тільки Путіна, а й їх разом з ним", – сказав політолог.

Але у відстороненні Путіна від влади він теж бачить небезпеку.

"У політичному сенсі – це стрибок в невідомість. А що буде наступного дня? Як вони утримають владу? Як реагуватимуть різні силові відомства? Коли еліти, дивлячись, що відбувається на вулиці не тільки в Москві, але і по всій Росії, прийдуть до висновку, що залишатися з Путіним – більш велика небезпека, ніж невідомість, вони зроблять свій вибір", - уклав Піонтковский.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей спрогнозував, що Володимир Путін піде з поста президента в 2022 році. Його відхід означатиме повне зникнення з політики.