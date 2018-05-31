Піонтковський сказав, де в тилу Путіна може "рвонути"

Розкол в російських політичних елітах "серйозно проглядається" в РФ і є більшою небезпекою для правлячого режиму, ніж масові виступи.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповівросійський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Відповідаючи на питання, чи може в Росії щось "рвонути" і відволікти Кремль від воєн, які він веде, опозиціонер зауважив: "Скоріше, це буде не масовий народний виступ, а серйозний розкол в елітах".

"Цей розкол вже серйозно проглядається в зв'язку з останніми санкціями, які почалися 6 квітня. А саме - конфіскацією та арештом російських активів на Заході", - підкреслив він.

У цьому контексті Піонтковський розповів про те, що сьогодні у переважної більшості громадян Росії популярна точка зору щодо нових санкцій США: "Так їм і треба, що хоч хтось заарештовує активи цих злочинців".

Опозиціонер також звернув увагу на те, що цю ж точку зору поділяють і деякі "представники найближчої еліти Путіна".

У той же час він переконаний: "великий гаманець" коштів російських олігархів може бути повернутий російському народу тільки тоді, "коли його представлятиме перший посткрімінальний уряд Росії".

"До речі, тут знаходиться і ключ до можливого врегулювання відносин між майбутньою Росією і Україною. Частина цих коштів може піти на виплату збитку, принесеного окупацією України", - припустив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський заявив: велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї.