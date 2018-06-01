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ПолітикаЕкономіка

Піонтковський сказав, де в РФ Путін втратив контроль

1.9тЧитати новину російською

На сьогоднішній день в Російській Федерації є два регіони, які де-факто вже не уравляються Кремлем.

Про це в інтерв'юOBOZREVATELрозповів російський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

В контексті небезпеки розвалу РФ і відповідаючи на запитання про те, який регіон Росії можна назвати найбільш нестабільним, він заявив: "Північний Кавказ, Далекий Схід і Східний Сибір".

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"І той, і інший вже не управляються Російською Федерацією - з різних причин", - підкреслив він.

Піонтковський пояснив: "На Північному Кавказі Кадиров - більш впливова фігура, ніж Путін, а на всьому Далекому Сході і в Східному Сибіру - це товариш Сі (генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін. - Ред.)".

Як писавOBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковськийзаявив: велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї. Він також констатував: розкол в російських політичних елітах "серйозно проглядається" в РФ і є більшою небезпекою для правлячого режиму, ніж масові виступи.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Андрій ПіонтковськийВолодимир Путін
Місце
Росія
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