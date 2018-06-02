Піонтковський назвав слабкі місця Путіна

Найвразливіше місце путінського режиму знаходиться на Заході.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США,Андрій Піонтковський.

"Найбільш уразливі місця путінського режиму - це 1 трильйон доларів приватних активів особисто Путіна і його найближчого оточення в Сполучених Штатах і півтрильйона в Великобританії", - заявив він.

За його словами, тільки з початком введення нового пакету персональних санкцій щодо олігархів з оточення Путіна, тобто з 6 квітня, "ці вразливі місця почали мацати".

"Тому така істерична реакція в Москві щодо санкцій", - зауважив Піонтковський.

У контексті цієї реакції він розповів: "Не під мене особисто, але під кілька людей, включаючи мене, навіть прийнятий спеціальний закон про покарання тих, хто сприяє так званим антиросійським санкціям".

"Якщо в першому читанні три тижні тому для нас вимагали 3-4 роки ув'язнення, то на останньому читанні "на прохання трудящих", вірніше, "на прохання російських бізнесменів" це прирівнюється до державної зради, і нам вже загрожує ув'язнення терміном 20 років. Запевняю вас, пройде ще місяць, і нас вже будуть засуджувати до смертної кари", - спрогнозував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковськийзаявив: велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї. Він також констатував: розкол в російських політичних елітах "серйозно проглядається" в РФ і є більшою небезпекою для правлячого режиму, ніж масові виступи.