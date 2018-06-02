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ПолітикаЕкономіка

Піонтковський назвав слабкі місця Путіна

1.7тЧитати новину російською

Найвразливіше місце путінського режиму знаходиться на Заході.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США,Андрій Піонтковський.

"Найбільш уразливі місця путінського режиму - це 1 трильйон доларів приватних активів особисто Путіна і його найближчого оточення в Сполучених Штатах і півтрильйона в Великобританії", - заявив він.

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За його словами, тільки з початком введення нового пакету персональних санкцій щодо олігархів з оточення Путіна, тобто з 6 квітня, "ці вразливі місця почали мацати".

"Тому така істерична реакція в Москві щодо санкцій", - зауважив Піонтковський.

У контексті цієї реакції він розповів: "Не під мене особисто, але під кілька людей, включаючи мене, навіть прийнятий спеціальний закон про покарання тих, хто сприяє так званим антиросійським санкціям".

"Якщо в першому читанні три тижні тому для нас вимагали 3-4 роки ув'язнення, то на останньому читанні "на прохання трудящих", вірніше, "на прохання російських бізнесменів" це прирівнюється до державної зради, і нам вже загрожує ув'язнення терміном 20 років. Запевняю вас, пройде ще місяць, і нас вже будуть засуджувати до смертної кари", - спрогнозував опозиціонер.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковськийзаявив: велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї. Він також констатував: розкол в російських політичних елітах "серйозно проглядається" в РФ і є більшою небезпекою для правлячого режиму, ніж масові виступи.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
Санкції проти РосіїЕксклюзив
Особи
Андрій ПіонтковськийВолодимир Путін
Місце
Росія
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