"Пінобетон в піхву дитині": на КремльТВ розповіли про "звірства" ЗСУ на Донбасі

У мережі з'явилося відео, на якому коллаборантка, нелегітимний член Ради Федерації Федеральних зборів Росії від тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді озвучила фейк про те, що українські силовики на Донбасі ґвалтують дітей, заливаючи їм в піхву пінобетон (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця) .

Абсурдну заяву зрадниця України озвучила в ефірі пропагандистської програми "Время покажет" на "Первом канале", пославшись на слова ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченко. Ролик з виступом Ковітіді опублікував блогер Сергій Запорожський на своїй сторінці в Facebook.

"Мені запам'яталося те, про що сказав зараз Олександр Захарченко. Коли ми обговорювали все те, що відбувається зараз на Донбасі, він сказав: "Ви знаєте, таких звірств ми не бачили ніколи. Це нелюди". І навів приклад того, що дуже багато таких випадків, про які просто страшно сьогодні говорити. Зґвалтована восьмирічна дівчинка, якій в піхву заливається пінобетон. Привели випадки, коли чотири дівчинки, буквально від 18 до 25 років, у яких на лобі вирізали "Кума сепаратиста", "Дружина сепаратиста", "Дочка сепаратиста". З розрізаними грудьми, їх спина до спини посадили, дротом обв'язали і відправили їхнім родичам", - заявила перебіжчиця.

Її збочені домисли викликали бурхливу реакцію в мережі. Так, наприклад, Запорожський висміяв її безглузду промову і запропонував дати Ковітіді прізвисько, відповідне фейкам, які вона озвучує на догоду Росії.

"Розповідь коллаборантки Олі Ковітіді перевершив історію про "розіп'ятого хлопчика". Пропоную Олі тепер привласнити поганяло "Оля-пінобетон", - іронізує він.

Підписники блогера підтримали його і також залишили під постом безліч стьобних коментарів.

"Ну вона ж довбанута на всю голову. Її навіть лікувати марно. Так і помре дурепа дурепою", "Страшніше і дурніше я не бачив, а нинішній "владі" тільки такі, як ця, і потрібні", "Ну це звіздець,"розіп'ятий хлопчик" тепер просто зобов'язаний одружитися з "піно-дівчинкою". Слів немає цензурних","Дурепа пінобетонна!","Там у них шиза прогресує. Жах, і в це вірять ці ідіоти","Тепер можна очікувати всього. Дали гроші на пластику і ботокс, ось вона і грає. Краще б на пересадку мозку дали","Що за бабки не скажеш, Олю", - пишуть вони.

Новини Фейк про згвалтування за допомогою монтажної піни

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