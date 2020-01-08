Пілот літака МАУ, що розбився в Ірані, не повідомляв про помилку – ЗМІ

Пілот літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Тегерані (Іран), не повідомляв про помилку.

Про це пише інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані іранських ЗМІ.

"Іранські ЗМІ цитують місцевих авіаційних чиновників, які говорять, що пілот не оголосив надзвичайну ситуацію", – стверджує агентство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Іран оголосив причиною катастрофи літака Boeing займання двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL у МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

На брифінгу офіційні представники МАУ також спростували ймовірність поломки Boeing.

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