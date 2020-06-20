Пильній увазі Путіна до Польщі знайшлося пояснення

Пильна увага президента Росії Володимира Путіна в статті "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім" до Польщі пояснюється двома причинами: звинувачення нею РФ у переписуванні історії та поширення російської пропаганди.

Таку думку висловив український історик Володимир В'ятрович, проаналізувавши публікацію Путіна до річниці перемоги, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL

Зокрема, він пояснив викладену в ній тезу президента Росії: "Польща, переслідуючи свої інтереси, усіма силами перешкоджала створенню системи колективної безпеки в Європі".

"Така увага до Польщі має дві причини. З одного боку, Польща неодноразово звинувачувала Росію в переписуванні історії, польські історики наполягають на тому, що Друга світова війна почалася з пакту Молотова-Ріббентропа і поділу Польщі Радянським Союзом і нацистською Німеччиною", – зазначив В'ятрович.

"З іншого боку, звинувачення Польщі в тому, що вона "сама винна", що почалася Друга світова війна – один із головних меседжів сучасної російської пропаганди: "пакт Молотова-Ріббентропа – це не так погано, це вимушений крок" та інші", – додав історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі президента Росії Володимира Путіна звинуватили в спробі уявити неправдиву картину про Другу світову війну. Директор Департаменту національної безпеки канцелярії польського прем'єр-міністра Станіслав Жарин нагадав про змову між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним.