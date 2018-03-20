"Піке в урвище": з'явився тривожний прогноз про президентство Путіна

Російський філософ Ігор Чубайс вважає, що вибори президента в Росії, які минули, можуть стати останніми в осяжному майбутньому, оскільки Володимир Путін спробує узурпувати владу і зробити її для себе довічною.

Більш того, це може статися навіть набагато раніше, ніж Росії прийде час обирати собі нового лідера, йдеться в його блозі на "Обозревателе".

"Ситуація в Росії змінюється не від виборів до виборів, а еволюціонує зовсім за іншою логікою. З великою ймовірністю можна припустити, що зміни відбудуться раніше. Таке круте піке в урвище, яке відбувається з нинішнім нашим головним пілотом і командиром корабля, не може тривати довго", - переконаний Чубайс.

Коментуючи такий варіант розвитку подій, він навіть погодився з аналогічним твердженням скандального російського політика, лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який також висловив упевненість в тому, що Путін повторить шлях влади Китаю і здобуде довічну владу.

"Цілком допускаю, що можливий якийсь лист трудящих заводу імені Леніна, які будуть благати Путіна залишитися правити назавжди. Бути монархом, царем - тисячу варіантів", - додав філософ.

Крім того, такий сценарій, на його думку, був закладений в систему, по якій почала жити Росія після більшовицького перевороту в 1917 році.

"Головна її мета - не російські перетворення, не просування країни і служіння інтересам народу. Головна мета цієї системи - це збереження при владі головного персонажа. На це спрямована вся сила, міць і потенціал держави", - підсумував Чубайс.

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