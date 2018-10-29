''Нагнітає істерію'': фахівець зі США вказав на ущербність погроз Росії

Заявляючи про підготовку Росії до війни зі США, російський уряд підвищує істерію всередині своєї країни, тим самим відволікаючи від економічних та інших проблем у країні.

"Це гра на публіку. Росія завжди до чогось готується, вся суть путінської влади - це постійне нагнітання страху, постійна мобілізація, особливо в зв'язку з наростаючими проблемами в економіці та злощасною пенсійною реформою. Відповідно Кремлю доводиться ще більше підвищувати децибели цієї істерії з приводу зовнішніх ворогів, а Америка одвічно була їхньою улюбленою мішенню", - сказав у коментарі OBOZREVATEL американський політолог Пітер Залмаєв.

За його словами, бюджет Росії, який можна порівняти з бюджетом невеликої Голландії, ніяк не дозволить їй конкурувати зі США в гонці озброєнь.

"Але поки ніщо не заважає Путіну продовжувати бити себе в груди, особливо, після заяв Трампа, що "в будь-якій війні ми вас у пух і прах розіб'ємо". Тому зараз Путіну нічого не варто одночасно робити такі заяви, а з іншого боку, це така демонстрація сили на внутрішнього споживача", - говорить політолог.

Разом із тим, Залмаєв вважає, що Америка і Росія зможуть домовитися, що стосується Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), з якої Дональд Трамп погрожує вийти.

"Трамп обіцяє черговий саміт Путіну, при чому вже в Вашингтоні. Я думаю, що обидві сторони, якщо вони дійсно хочуть і готові зустрітися, то збереження дії договору може стати єдиним конкретним результатом їхнього саміту", - зазначив американський політолог.

"І якщо трохи вдариться в конспірологію, то цілком імовірно, що обидві сторони, свідомо чи ні, зараз розпалюють градус із приводу цього Договору, щоб його збереження дійсно стало конкретним результатом їхньої зустрічі", - додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США передали Росії список питань щодо виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір із нього вийти.