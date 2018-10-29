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''Нагнітає істерію'': фахівець зі США вказав на ущербність погроз Росії

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Заявляючи про підготовку Росії до війни зі США, російський уряд підвищує істерію всередині своєї країни, тим самим відволікаючи від економічних та інших проблем у країні.

"Це гра на публіку. Росія завжди до чогось готується, вся суть путінської влади - це постійне нагнітання страху, постійна мобілізація, особливо в зв'язку з наростаючими проблемами в економіці та злощасною пенсійною реформою. Відповідно Кремлю доводиться ще більше підвищувати децибели цієї істерії з приводу зовнішніх ворогів, а Америка одвічно була їхньою улюбленою мішенню", - сказав у коментарі OBOZREVATEL американський політолог Пітер Залмаєв.

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За його словами, бюджет Росії, який можна порівняти з бюджетом невеликої Голландії, ніяк не дозволить їй конкурувати зі США в гонці озброєнь.

"Але поки ніщо не заважає Путіну продовжувати бити себе в груди, особливо, після заяв Трампа, що "в будь-якій війні ми вас у пух і прах розіб'ємо". Тому зараз Путіну нічого не варто одночасно робити такі заяви, а з іншого боку, це така демонстрація сили на внутрішнього споживача", - говорить політолог.

Разом із тим, Залмаєв вважає, що Америка і Росія зможуть домовитися, що стосується Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), з якої Дональд Трамп погрожує вийти.

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"Трамп обіцяє черговий саміт Путіну, при чому вже в Вашингтоні. Я думаю, що обидві сторони, якщо вони дійсно хочуть і готові зустрітися, то збереження дії договору може стати єдиним конкретним результатом їхнього саміту", - зазначив американський політолог.

"І якщо трохи вдариться в конспірологію, то цілком імовірно, що обидві сторони, свідомо чи ні, зараз розпалюють градус із приводу цього Договору, щоб його збереження дійсно стало конкретним результатом їхньої зустрічі", - додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США передали Росії список питань щодо виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), зробивши це за кілька днів до оголошення про намір із нього вийти.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Идиоты сравнивают бюджеты. Умные сравнивают стоимости.
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, болваны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, - Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, траханы навеки С вашим "русским миром"
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Русский Солдат
Русский Солдат
Странно, почему Трамп не желает встречи с петрушкой киевским.
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