Підвищення боєготовності: НАТО озвучив відповідь на розміщення ракет Путіна

НАТО готує відповідь Росії на розміщення крилатих ракет з ядерною зброєю поблизу кордонів країн-членів Альянсу.

Як передає Welt, про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначивши, що міністри оборони вже домовилися про необхідні кроки.

Він підкреслив, що Кремль порушив договір про РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності), вирішивши розгорнути крилаті ракети SSC-8. При цьому НАТО не буде у відповідь розміщувати балістичні ракети, а забезпечить безпеку "адекватними" кроками.

"Ми будемо працювати над системами ППО і протиракетної оборони, над звичайними озброєннями, над підвищенням боєздатності", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг і глава РФ Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генерал армії США попередив, що Росія може використовувати окупований Крим як плацдарм для нападу на інші країни.

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