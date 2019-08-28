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Підтримав Путіна: Лукашенко раптово відмовився від поїздки в Європу

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився відвідати Польщу на 80-ту річницю початку Другої світової війни, тому що туди не запросили президента Росії Володимира Путіна.

Про це з посиланням на джерела в Мінську повідомило польське видання Rzeczpospolita. З цієї ж причини влада Білорусі "не посміла" делегувати на пам'ятні заходи в країні політиків високого рангу.

За інформацією журналістів, президент Польщі Анджей Дуда відправив запрошення Лукашенка відвідати Варшаву для участі в пам'ятних заходах, однак той відмовився.

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Мінськ на 80-річчі початку Другої світової війни буде представляти тільки посол Білорусі у Варшаві Володимир Чушев.

Журналісти також нагадали, що за час свого президентства Лукашенко був у Польщі тільки один раз.

Прес-секретар білоруського МЗС Анатолій Глаз у бесіді з виданням "Белта" не пояснив причину відмови Лукашенка від поїздки.

"Ми вдячні президенту Польщі за запрошення на адресу глави білоруської держави", – сказав він.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

ИноСМИ

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня відбулася телефонна розмова Олександра Лукашенка з президентом України Володимиром Зеленським.

Політики наголосили на важливості подальшого розвитку двостороннього співробітництва в таких сферах, як аграрне виробництво і харчова промисловість, транспорт і транзит.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
політика Новини Росії
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