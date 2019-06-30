"Підстилка американська!" Візит Трампа до Кім Чен Ина в КНДР розлютив фанів Путіна

Візит президента США Дональда Трампа в Північну Корею на переговори з її лідером Кім Чен Ином бурхливо обговорюють у мережі.

Так, журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов на своїй сторінці у Twitter поділився відео події, назвавши його "зустріччю політважковаговиків" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Трамп і Кім Чен Ин зустрілися, потисли руки та перейшли кордон Південної та Північної Кореї", – написав у пості він.

Кім Чен Ин і Дональд Трамп RT

При цьому багато росіян у коментарях до повідомлення пропагандиста розкритикували як американського главу, так і Кім Чен Ина.

"Якщо Трампа, ще з натяжкою, враховуючи значущість США для світу, можна якось назвати "середнім" за вагою, то Ин не тягне й на категорію "муха", "Трамп і Ин зустрілися і перейшли всі межі!" "Трамп без Кима нікуди", "А що, Кима смикнути за руку до себе при рукостисканні духу не вистачило?" "Підстилка американська", – пишуть у мережі.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Зустріч політтяжеловесов: Трамп і Кім Чен Ин зустрілися, потисли руки і перейшли кордон Південної та Північної Кореї pic.twitter.com/XDGNB2eSLv - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 30, 2019

Нагадаємо, президент США зустрівся з лідером Північної Кореї в демілітаризованій зоні на Корейському півострові 30 червня.

Тоді вперше в історії представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію. Крім того, Трамп став першим американським президентом, який відвідав Північну Корею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютневі переговори Трампа та Ина завершилися раніше запланованого, після чого влада США і Південної Кореї скасували військові навчання на Корейському півострові.

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