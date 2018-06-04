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Підставили Лаврова: КремльТВ викрили у "підробці" Кім Чен Ина

5.7тЧитати новину російською

В ефірі підсумкової програми "Вести недели" з Дмитром Кисельовим на пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" показали фейкову посмішку глави КНДР Кім Чен Ина.

Так, на презентованому фото президент Північної Кореї нібито посміхається під час рукостискання з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

При цьому російські ЗМІ відразу ж помітили, що на оригінальній фотографії лідер КНДР стоїть з серйозним обличчям.

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Кадр із передачі "Вести недели"

В якості вихідної фотографії був узятий знімок фотоагентства Visualrian МІА "Росія сьогодні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сюжеті про війну в Сирії на пропагандистському Першому каналі РФ був показаний кадр зі снайперською гвинтівкою із гри Arma 3.

Читайте всі новини по темі "Фейки російських ЗМІ" на сайті "Обозреватель".

Тема
Фейки російських ЗМІ
Особи
Кім Чен ИнСергій Лавров
Місце
Росія
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