Підставили Лаврова: КремльТВ викрили у "підробці" Кім Чен Ина

В ефірі підсумкової програми "Вести недели" з Дмитром Кисельовим на пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" показали фейкову посмішку глави КНДР Кім Чен Ина.

Так, на презентованому фото президент Північної Кореї нібито посміхається під час рукостискання з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

При цьому російські ЗМІ відразу ж помітили, що на оригінальній фотографії лідер КНДР стоїть з серйозним обличчям.

Кадр із передачі "Вести недели"

В якості вихідної фотографії був узятий знімок фотоагентства Visualrian МІА "Росія сьогодні".

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяні Сергія Лаврова прийняв Голова Держради КНДР Кім Чен Ин pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 - МЗС Росії 🇷🇺 (@MID_RF) 31 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сюжеті про війну в Сирії на пропагандистському Першому каналі РФ був показаний кадр зі снайперською гвинтівкою із гри Arma 3.