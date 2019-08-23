"Підштовхнули до зв'язку з Гітлером": Росію піймали на нахабному історичному фейку

Російська місія ОБСЄ, а також МЗС Російської Федерації почали поширювати неправдиву інформацію про те, що у Другій світовій війні нібито винні Польща Англія і Франція.

Про спробу спотворення історичних фактів Москвою написала на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій "Нафтогазу України" Олена Осмоловська.

"Якщо ви думаєте, що бачили максимум цинізму у виконанні російських дипломатів, то ні. Російська місія в ОБСЄ пише, що у Другій світовій війні винна...Польща. Тому що вона у 1934 підписала угоду з Гітлером. Російське МЗС, у свою чергу, заявляє, що у війні винні Англія і Франція. Тому що вони підштовхнули СРСР до пакту з Гітлером у 1939 і думали, що їх війна обійде", – обурилася вона.

Пакт Молотова-Ріббентропа ATR

Осмоловська додала, що офіційні структури країни-агресора просувають це під хештегом #truehistory (правдива історія). Метою такої активності є створення враження, що "не все так однозначно" до ювілею пакту Молотова-Ріббентропа.

"Мені це нагадує шкільний буллінг. Ось є таке гидотне дитя, зле, закомплексоване, яке дістає всіх навколо і особливо травить слабких. Вчителі розводять руками, бо за дитиною впливові батьки, які платять школі, особисто директору і завучу. Учні ховаються або прислуговують, щоб їх не чіпали. Якщо змінити школу не варіант, а поліція пропонує домовлятися, які є варіанти?" – обурюється Осмоловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною, укладений 23 серпня 1939 року, був вперше відсканований і опублікований на сайті фонду "Історична пам'ять". Крім самого договору історико-документальний департамент російського МЗС надав секретний додатковий протокол до нього.

Український історик Олександр Мотиль зазначив, що нинішня Росія, як правонаступниця СРСР, намагається переконати світ у невинуватості Союзу за Другу світову війну і в тому, що підписання пакту Молотова-Ріббентропа з тодішньою нацистською Німеччиною було вимушеним кроком з його боку.

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