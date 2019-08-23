Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Підштовхнули до зв'язку з Гітлером": Росію піймали на нахабному історичному фейку

3.1т Читати матеріал російською

Російська місія ОБСЄ, а також МЗС Російської Федерації почали поширювати неправдиву інформацію про те, що у Другій світовій війні нібито винні Польща Англія і Франція.

Про спробу спотворення історичних фактів Москвою написала на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій "Нафтогазу України" Олена Осмоловська.

"Якщо ви думаєте, що бачили максимум цинізму у виконанні російських дипломатів, то ні. Російська місія в ОБСЄ пише, що у Другій світовій війні винна...Польща. Тому що вона у 1934 підписала угоду з Гітлером. Російське МЗС, у свою чергу, заявляє, що у війні винні Англія і Франція. Тому що вони підштовхнули СРСР до пакту з Гітлером у 1939 і думали, що їх війна обійде", – обурилася вона.

Новини
"Відновили справедливість": на КремльТБ нахабно виправдали Росію за початок Другої світової

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Молотова-Ріббентропа

ATR

Осмоловська додала, що офіційні структури країни-агресора просувають це під хештегом #truehistory (правдива історія). Метою такої активності є створення враження, що "не все так однозначно" до ювілею пакту Молотова-Ріббентропа.

"Мені це нагадує шкільний буллінг. Ось є таке гидотне дитя, зле, закомплексоване, яке дістає всіх навколо і особливо травить слабких. Вчителі розводять руками, бо за дитиною впливові батьки, які платять школі, особисто директору і завучу. Учні ховаються або прислуговують, щоб їх не чіпали. Якщо змінити школу не варіант, а поліція пропонує домовлятися, які є варіанти?" – обурюється Осмоловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною, укладений 23 серпня 1939 року, був вперше відсканований і опублікований на сайті фонду "Історична пам'ять". Крім самого договору історико-документальний департамент російського МЗС надав секретний додатковий протокол до нього.

Український історик Олександр Мотиль зазначив, що нинішня Росія, як правонаступниця СРСР, намагається переконати світ у невинуватості Союзу за Другу світову війну і в тому, що підписання пакту Молотова-Ріббентропа з тодішньою нацистською Німеччиною було вимушеним кроком з його боку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Друга світова війна
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
2
13
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Во-первых, где ссылка на "неправдивую информацию"? Во-вторых, по сути все верно:СССР подписал пакт с Германией после неудачных попыток заключить антигитлеровский союз с Англией и Францией. Польша же отказалась пропустить советские войска на помощь Чехословакии, а вместо этого весело пилила её вместе с нациками, оттяпав Тешинскую область.Если бы Гитлеру дали отпор в 1938-ом, а не отдали чехов на растерзание Германии, то и мировой войны скорее всего бы не случилось
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
1940, ноябрь Переговоры СССР с Германией о разделе мира В конце 1940 г. СССР заявил Германии о своем желании войти в только что образованный тройственный пакт Германии – Италии – Японии, чтобы участвовать в начавшемся переделе мира. Об этом с Гитлером вел речь прибывший в Берлин в ноябре 1940 г. Молотов. Он изложил требования Москвы: контроль над Балканами, выход к проливам, военные базы в Дарданеллах, а также советский контроль над проливами Скагерраке и Каттегате при выходе из Балтийского моря. СССР вновь просил согласия Германии на продолжение войны с Финляндией. Немцы обещали подумать. В конце ноября СССР дополнительно попросил расширить свою зону влияния на Средний Восток, включая Северный Иран и Ирак. Впрочем, все ограничилось разговорами и играми на карте. Германии предстояло еще сломить мощь истинной властительницы мира – Британии. Кроме того, осенью 1940 г. Гитлер уже не испытывал пиетета к Сталину после неудачной для СССР «зимней войны» с Финляндией и делиться с ним территориями и влиянием не хотел. После установления границ и подписания договора «О дружбе и границе» с Германией были заключены также разные торговые соглашения. Казалось, дух Рапалло воспрянул из прошлого. СССР стал обеспечивать воюющую в Европе Германию как своими материалами, так и транзитными товарами, которые закупал для Германии в азиатских странах. ПОСЛЕ ЭТОГО РАБОТА НАД ПЛАНОМ БАРБАРОССА ПОШЛА В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
какой школьный буллинг,идиотка,это все аргументы?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...