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"Підриває міжнародну роботу": з'явилася реакція ЄС на ракетні випробування КНДР

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КНДР запусками балістичних ракет малої дальності підриває міжнародну роботу зі зміцнення довіри і встановлення міцного миру на півострові.

Про це в суботу, 10 серпня, заявила прессекретарка зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, повідомляє "Європейська правда".

"Запуском двох балістичних ракет малої дальності, який є вже п'ятим подібним випробуванням за останні тижні, КНДР продовжує підривати міжнародну роботу зі зміцнення довіри і встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові, вільному від ядерної зброї", – зазначила вона.

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Ракетні випробування КНДР

Ракетні випробування КНДР

Інформаційний опір

За її словами, в ЄС очікують, що в подальшому КНДР утримається від провокацій і виконає свої міжнародні зобов'язання, визначені в резолюціях Ради безпеки ООН.

"Вкрай важливо, щоб КНДР зробила конкретні кроки, що заслуговують на довіру, до повної і безповоротної відмови від своїх програм у сфері ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет", – сказала прессекретарка.

Також в ЄС сподіваються на швидке відновлення переговорів КНДР і США. "Ми очікуємо, що КНДР швидко відновить переговори на робочому рівні зі Сполученими Штатами, як це було погоджено на зустрічі в демілітаризованій зоні 30 червня, і створить сприятливі умови для конструктивних і стійких переговорів", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності біля східного узбережжя півострова в сторону Японського моря.

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Місце
Північна Корея
Тег
ракети
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