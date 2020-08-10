Підраховані альтернативні результати виборів у Білорусі: Тихановська втричі випереджає Лукашенка
Реальний розподіл голосів на виборів у Білорусі швидше за все виглядає так: 64% за Світлану Тихановську і 23% – за Олександра Лукашенка.
Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив експерт з електоральної статистики Борис Овчинников. Його висновок базується на даних, вказаних у копіях протоколів на частині виборчих дільниць.
"Ті протоколи, які я бачив, кажуть про впевнену перемогу Світлани Тихановської. У середньому в Олександра Лукашенка там виходить 30%, а у Світлани Тихановської – майже 60%. При цьому видно, що вчора, в основному день, рахували на цих дільницях чесно. Що стосується дострокових виборів – на деяких дільницях явка стандартно близько 10-11%. Це, мабуть, справжній рівень. На інших дільницях рівень дострокового голосування 20, 30 і навіть 40%. Це вже "намалював" республіканський виборчком з урахуванням вкидань і приписок за Лукашенка", – вважає фахівець.
За словами Овчинникова, це говорить про те, що основний варіант фальсифікації на дільницях – вкидання голосів на достроковому голосуванні.
"За моєю оцінкою, за тією дуже невеликою вибіркою дільниць, щодо яких вже вдалося зібрати дані, за вирахуванням цих вкидань, розклад такий: у Лукашенка – 23%, у Тихановської – 64%. Розрив майже у три рази. А головне, це свідчить про те, що ті цифри, які оголошує республіканський виборчком в цілому в країні та за областями, і щодо дострокового голосування, і, власне, за результатами виборів, ніяк не пов'язані не тільки з реальними результатами голосування, але навіть з тими результатами, які вписані в офіційні протоколи дільничних комісій", – сказав експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, в президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він набрав 80,08% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – всього 10,09%.
Тихановська заявила, що вважає себе переможицею на виборах президента Білорусі. А в її штабі не визнали офіційних результатів.
Нагадаємо, представник громадської ініціативи зі спостереження на виборах президента Білорусі "Чесні люди" Владислав Станкевич повідомив, що на 85 зі 126 дільниць, де велося спостереження, опозиційна кандидатка здобула перемогу над Лукашенком.