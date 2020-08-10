Підраховані альтернативні результати виборів у Білорусі: Тихановська втричі випереджає Лукашенка

Реальний розподіл голосів на виборів у Білорусі швидше за все виглядає так: 64% за Світлану Тихановську і 23% – за Олександра Лукашенка.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив експерт з електоральної статистики Борис Овчинников. Його висновок базується на даних, вказаних у копіях протоколів на частині виборчих дільниць.

"Ті протоколи, які я бачив, кажуть про впевнену перемогу Світлани Тихановської. У середньому в Олександра Лукашенка там виходить 30%, а у Світлани Тихановської – майже 60%. При цьому видно, що вчора, в основному день, рахували на цих дільницях чесно. Що стосується дострокових виборів – на деяких дільницях явка стандартно близько 10-11%. Це, мабуть, справжній рівень. На інших дільницях рівень дострокового голосування 20, 30 і навіть 40%. Це вже "намалював" республіканський виборчком з урахуванням вкидань і приписок за Лукашенка", – вважає фахівець.

Копії протоколів з виборчих дільниць у Білорусі "Радіо Свобода"

За словами Овчинникова, це говорить про те, що основний варіант фальсифікації на дільницях – вкидання голосів на достроковому голосуванні.

"За моєю оцінкою, за тією дуже невеликою вибіркою дільниць, щодо яких вже вдалося зібрати дані, за вирахуванням цих вкидань, розклад такий: у Лукашенка – 23%, у Тихановської – 64%. Розрив майже у три рази. А головне, це свідчить про те, що ті цифри, які оголошує республіканський виборчком в цілому в країні та за областями, і щодо дострокового голосування, і, власне, за результатами виборів, ніяк не пов'язані не тільки з реальними результатами голосування, але навіть з тими результатами, які вписані в офіційні протоколи дільничних комісій", – сказав експерт.

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