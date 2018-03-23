"Підписали вирок в Гаагу": Соловйов звинуватив Україну в авіабомбардуваннях жителів Донбасу

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що український льотчик Владислав Волошин, котрий нещодавно вчинив суїцид, беручи участь в АТО, бомбив мирне населення Донбасу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, він вважає, що в Україні навіть побоюються того, що інформація про бойові вильоти Волошина проти терористів "ДНР" може стати приводом для вироку для Гаазького трибуналу. Свою теорію Соловйов озвучив в ефірі власної програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1".

"Вони, (українська влада. - Ред.) коли вихваляли льотчика Волошина, що застрілився у спину, визнали, що він як раз під час АТО бомбив. На що їм каже один із політичних українських лідерів: "Ви що, з глузду з'їхали? Ви собі в Гаагу підписуєте вирок! "Тобто, ви визнали, що використовували проти цивільного населення авіацію. Це те, що Україна протягом великої кількості років заперечувала і говорила, що кондиціонери вибухнули. А тут у них Волошин, який бомбив, виявився національним героєм! " - обурився пропагандист.

Як повідомляв "Обозреватель", російський політолог Олег Барабанов заявив, що, торгуючи з Україною, Росія фінансує війну на Донбасі і вбивства своїх людей за їхні ж гроші.