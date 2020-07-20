Підпал собору у Франції: підозрюваного мігранта відпустили

Світ 13:03, 20.07.2020 Оновлено: 13:58, 20.07.2020

У Франції відпустили на свободу мігранта, затриманого за підозрою в підпалі собору Петра і Павла в Нанті.

Як повідомляє BFMTV, йому не стали висувати звинувачення.

Відомо, що 39-річний приїжджий був волонтером у соборі і мав зачинити двері на ключ 18 липня – у день пожежі.

Правоохоронці дійшли висновку про його непричетність до займання.

За даними поліції, чоловіка затримали тільки для того, щоби слідчі могли оцінити "суперечності в його розкладі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 липня зранку загорівся Нантський собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.

  • У результаті в соборі в Нанті було повністю знищено великий орган і порушено міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

  • Президент Франції Емманюель Макрон, що перебував у Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежникам, які вели боротьбу з вогнем у соборі.

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