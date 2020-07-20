Підпал собору у Франції: підозрюваного мігранта відпустили
Затриманому не стали висувати звинувачення в підпалі.
У Франції відпустили на свободу мігранта, затриманого за підозрою в підпалі собору Петра і Павла в Нанті.
Як повідомляє BFMTV, йому не стали висувати звинувачення.
Відомо, що 39-річний приїжджий був добровольцем у соборі і мав зачинити двері на ключ 18 липня – у день пожежі.
Правоохоронці дійшли висновку про його непричетність до займання.
За даними поліції, чоловіка затримали тільки для того, щоби слідчі могли оцінити "суперечності в його розкладі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня зранку загорівся Нантський собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.
У результаті в соборі в Нанті було повністю знищено великий орган і порушено міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.
Президент Франції Емманюель Макрон, що перебував у Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежникам, які вели боротьбу з вогнем у соборі.