Підпал собору у Франції: підозрюваного мігранта відпустили

Затриманому не стали висувати звинувачення в підпалі.

У Франції відпустили на свободу мігранта, затриманого за підозрою в підпалі собору Петра і Павла в Нанті.

Як повідомляє BFMTV, йому не стали висувати звинувачення.

Відомо, що 39-річний приїжджий був добровольцем у соборі і мав зачинити двері на ключ 18 липня – у день пожежі.

Правоохоронці дійшли висновку про його непричетність до займання.

За даними поліції, чоловіка затримали тільки для того, щоби слідчі могли оцінити "суперечності в його розкладі".

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