Підозрюють у крадіжці мільярда: в Молдові видали ордер на арешт олігарха

У п'ятницю, 11 жовтня, суд Молдови видав ордер на арешт олігарха Володимира Плахотнюка, якого підозрюють в аферах на мільярд доларів.

Про це з посиланням на пресслужбу Вищої судової палати повідомляє "Интерфакс". Відповідне рішення за запитом прокуратури виніс суд сектора Чокана Кишинева.

Відзначається, що подібний запобіжний захід обрали через його неявку на судові засідання у справі про відмивання коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про крадіжку мільярда доларів із банків Молдови.

У Молдові видали ордер на арешт олігарха Плахотнюка crimerussia.com

Слідству вдалося встановити, що в 2013-2015 роках Плахотнюк зі спільниками розробив схему заволодіння активами і майном із залученням у неї економічних агентів, як резидентів Молдови, так і нерезидентів, частина з яких зареєстровані в офшорах.

Серед фірм, які фігурують у справі, – FinParInvest. При цьому, як вважає слідство, Плахотнюк знав про те, що активи, на які він претендував, були незаконним чином зароблені.

У Росії ж його підозрюють у створенні злочинного угруповання для підготовки замаху на свого політичного опонента. Також Плахотнюку інкримінують виведення з Росії близько 37 млрд рублів. Його вже кілька разів заарештовували заочно.

Як писав OBOZREVATEL:

15 червня з Молдови, де почалася політична криза, масово почали тікати бізнесмени і політики. Відзначається, що це частина домовленості між конфліктуючими сторонами.

У 2015 році стало відомо, що з трьох банків Молдови – Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, були виведені за кордон близько мільярда доларів.

11 червня Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.

15 червня Володимир Плахотнюк втік до Британії через Придністров'я й Україну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!