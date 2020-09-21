Підозрювану в спробі отруїти Трампа затримали в США

У США затримали підозрювану у відправці посилки американському президенту Дональда Трампа, що містила отруту рицин.

Жінку затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк, повідомляє CNN. При собі у підозрюваної було виявлено зброю.

Очікується, що прокуратура США у Вашингтоні, округ Колумбія, пред'явить їй звинувачення. За інформацією видання The New York Times, лист з отрутою було відправлено з Канади.

Рицин – білкова отрута рослинного походження, надзвичайно токсична для людини.

Її можна використовувати у вигляді порошку, гранул, аерозолю або кислоти. При ковтанні рицин викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотечу шлунку і кишечника, за яким слідує відмова печінки, селезінки, нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

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