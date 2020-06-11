Підозрюваного у вбивстві Джорджа Флойда відпустили під заставу

Карина Бондаренко Світ 06:19, 11.06.2020

Один з поліцейських Міннеаполіса (США), підозрюваний у вбивстві Джорджа Флойда при затриманні, вийшов з під варти під заставу.

За Томаса Лейна внесли 750 тисяч доларів, передає New York Post. Він проходить у справі як підбурювач та пособник у вбивстві з ще двома колегами.

Поліцейський Дерек Шовін вважається підозрюваним у скоєнні вбивства з необережності. Всі четверо за постановою суду можуть бути тимчасово звільнені під заставу сумою в один мільйон доларів.

Підозрюваний у вбивстві Томас Лейн
New York Post

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США поховали Джорджа Флойда в золотій труні і білому катафалку.

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