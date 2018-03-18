Піднято прапор: Туреччина оголосила про взяття міста в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін на північному заході Сирії.

За його словами, частини ЗС Туреччини і загони сирійської опозиції очистили від терористів місто Афрін, передає "Анадолу".

"Над містом Афрін майорить вже не порвана і брудна символіка терористів, а прапори, що символізують стабільність і безпеку. Зараз над Афріном майорять прапор Туреччини та прапор Сирійської визвольної армії", - сказав Ердоган.

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За його словами, турецька армія вжила всіх можливих заходів для захисту мирного населення Афріну.

"Операція" Оливкова гілка "спрямована не на окупацію Афріну, а на знищення терористів. Ми знаходимося в Афріні заради миру", - підкреслив президент Туреччини.

Як повідомляв "Обозреватель", у січні 2017 року генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань в сирійському Афріні.

Справжнє загострення почалося в лютому. Так, 10 лютого турецька вертоліт T129 ATAK, який брав участь в операції "Оливкова гілка", був збитий у сирійському Афрін.

Анкара заявила, що "не мала вибору", оскільки повинна очистити північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від "всіх терористичних елементів".

15 лютого одна з місцевих газет написала, що Туреччина, почавши операцію "Щит Євфрату" проти ІГІЛ і Робочої партії Курдистану на території Сирії, змінила хід світової політики, наблизивши світ до початку Третьої світової війни.

4 березня Туреччина завдала потужні авіаудари по проурядових сирійським силам, які підтримує Росія. Загинули 36 бійців.