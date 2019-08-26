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Підняли військових, G7 в гніві: масштабні пожежі в Бразилії показали з космосу

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Пожежі в Бразилії, які охопили Амазонию, досягли таких масштабів, що їх видно з космосу.

Фото опублікував на своїй сторінці в Twitter італійський астронавт Лука Пармітано, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції. На кадрах видно, що дим розтягнувся на тисячі кілометрів.

"Дим від десятків пожеж в лісах Амазонії, що виникли в результаті діяльності людини, видно протягом тисяч кілометрів", – написав в мережі Пармітано.

За інформацією The Guardiаn, пожежі в лісах Амазонії вирують вже кілька тижнів. Це викликало гнів представників держав-членів G7 ( "Великої сімки"), які на саміті в Біарріце вже обговорили цю проблему. Лідери підтримують контакт з усіма державами, на території яких простягаються ліси Амазонії.

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав фінансово і технічно допомогти в гасінні пожеж в амазонських лісах. Разом з тим, він розкритикував президента Бразилії Жаіра Болсонару, який не вживає заходів у боротьбі зі стихією. Франція і Ірландія пригрозили бразильському президенту, що не ратифікуть через це торговельну угоду. За допомогою вже звернулася до міжнародного співтовариства Колумбія.

На захист лісів Амазонії встала і громадськість. 23 серпня у багатьох містах Бразилії пройшли акції протесту проти бездіяльності влади в боротьбі з пожежею.

Після критики Болсонару санкціонував військові операції в семи штатах Бразилії, в яких будуть задіяні понад 43 тисяч військових і авіація. У деяких регіонах військовослужбовці вже почали координувати протипожежні заходи.

Також Болсонару повідомив, що прийняв пропозицію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про допомогу і літаки для гасіння пожеж.

За інформацією космічних досліджень INPE, протягом 2019 року у Бразилії зареєстрували близько 80 тисяч пожеж, з них 40 тисяч – в амазонських лісах.

З січня по серпень пожежі знищили більше 1,8 млн гектарів лісів Амазонії, розташованих на території Бразилії, що становить приблизно 0,44% території біома. При цьому найбільші втрати від пожеж Амазонія понесла у березні, коли згоріло понад півмільйона гектарів її території. Загальна кількість зафіксованих супутниками вогнищ загоряння у країні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 85%, перевищивши 22 серпня позначку в 76 тисяч.

Підкреслимо, що в тропічних лісах Амазонії, які називають "легкими планети", проживають до 3 млн видів тварин і рослин.

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

twitter.com/astro_luca

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

twitter.com/astro_luca

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

twitter.com/astro_luca

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

twitter.com/astro_luca

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Масштабні пожежі в Бразилії

Масштабні пожежі в Бразилії

theguardian.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бразилії кривавий бунт у в'язниці закінчився смертю 57 осіб. Шокуючі кадри гри в футбол з відрізаними головами опублікували у ЗМІ.

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Тема
саміт G7
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Бразилія
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