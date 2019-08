Підняли військових, G7 в гніві: масштабні пожежі в Бразилії показали з космосу

Пожежі в Бразилії, які охопили Амазонию, досягли таких масштабів, що їх видно з космосу.

Фото опублікував на своїй сторінці в Twitter італійський астронавт Лука Пармітано, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції. На кадрах видно, що дим розтягнувся на тисячі кілометрів.

"Дим від десятків пожеж в лісах Амазонії, що виникли в результаті діяльності людини, видно протягом тисяч кілометрів", – написав в мережі Пармітано.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39