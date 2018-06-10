Підняли навіть НАТО: Угорщину налякав український літак

У ніч на 10 червня український літак нелегально перетнув повітряний простір Угорщини, змусивши привести повітряні сили цієї країни у бойову готовність.

Прикордонники одразу ж оголосили тривогу і поінформували відповідні органи безпеки НАТО. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen, передає Mukachevo.net.

Інцидент стався на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужанка - Берегшурань.

Літак покинув повітряний простір Угорщини після ряду маневрів. Угорські військові не виключають, що це були контрабандисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 9 червня, на аеродромі в польському місті Жешув розбився український легкомоторний літак Cessna, у результаті чого постраждав народний депутат (Радикальна партія) Юрій Чижмарь.