"Підкинув на 4 метри!" У США агресивний бізон напав на дівчинку з Одеси. Моторошне відео

У понеділок, 22 липня, у Єллоустонському національному парку (США) бізон напав на дев'ятирічну дівчинку з Одеси (Флорида, Америка) і поранив її: дитина жива, їй надали медичну допомогу.

Відео інциденту опублікували в соціальних мережах: на ньому видно, як тварина підкинула дівчинку високо в повітря на 3-4 метри, написало BBC (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Свідки повідомили, що бізона за 20 хвилин до нападу оточила група з 50 відвідувачів, які стояли набагато ближче рекомендованої відстані.

Бізон напав на дівчинку Скріншот

Так, керівництво Єллоустонського парку заявило, що причиною інциденту стала саме відстань від групи до тварини: відвідувачам потрібно було залишатися на дистанції щонайменше 23 метри від бізона.

Працівники нагадали, що "природа в Єллоустонському національному парку є дикою".

Так, відео нападу показує, як двоє відвідувачі втікають, коли бізон наближається, але дівчинка не встигає цього зробити.

Перед тим, як оригінальний ролик був видалений із Twitter, відео зібрало мільйони переглядів і було поширене 38 000 разів, повідомило видання із посиланням на Washington Post.

Подробиці про травми дівчини не оприлюднені, втім, щодо інциденту проводиться розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті у Верховинському районі розлючений ведмідь напав на відвідувачку однієї з баз відпочинку. Постраждала Катерина Брикун зазначила, що зупинилася з друзями на базі "Християна" у селі Голошино 30 листопада.

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