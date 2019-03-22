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"Підйму село! Зупіню війну!" Російська пропагандистка зібралася в президенти України. Відео

3.8тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва зганьбилася безглуздим роликом, у якому вона уявила себе кандидатом у президенти України. У ньому посіпака путінського режиму, крім усього, показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по декілька помилок майже в кожному слові.

Позбавлений смаку і без найменшого натяку на почуття гумору кліп розмістила в своєму Telegram-каналі ще одна улюблена пропагандистка Володимира Путіна Маргарита Симоньян, закликавши своїх підписників "голосувати" за Скабєєву (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Відбідую селища! Підйму село! Зупіню вийну! Збережу флот! Дам тєпло і світло до кожноі сели! Хто, якщо нє я!" — намагається жартувати Скабєєва (в цитаті збережена орфографія автора).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, жалкуючи, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена. Вона додала, що приблизно знає, як стабілізувати ситуацію в Україні й із задоволенням би спробувала.

Також одіозна пропагандистка осоромилася нахабною обіцянкою "гепнути Україну". За її словами, це нібито станеться після того, як Росія закінчить будувати газопровід "Північний потік-2".

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да, в слове "флот" ошибка, По украински правыльно будэ "ХВЛОТ"
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Опять бачок прорвало
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Семенов Александр
Семенов Александр
UaDonetsk Umka,так почини, вы же вислоухие по бочкам спецы, или вы только по польским?
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Dell Alex
Dell Alex
Михайлов Александр, Скабеевой уже никакой уролог не поможет, там только усыпление.
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