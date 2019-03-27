"Підірвали демократію!" Влада Британії пішла проти волі людей щодо Brexit

Уряд Великобританії відхилив петицію за припинення виходу країни з Євросоюзу.

Департамент з виходу із ЄС повідомив, що "політика уряду зберігається, він не буде скасовувати статтю 50 Лісабонського договору (можливість виходу з ЄС. — Ред)", пише видання The Guardian.

Повідомляється, що влада не піде проти результатів референдуму 2016 року, коли 17,4 мільйона людей проголосували за вихід із ЄС.

"Скасування статті 50 підірвало б нашу демократію і довіру. У 2016 році 17,4 мільйона осіб проголосували за вихід з Європейського Союзу, сподіваючись, що результат буде дотриманий", – йдеться в заяві уряду.

Зазначається, що петицію, яку підтримали 5,8 млн підписами, обговорять 1 квітня. Міністр уряду буде зобов'язаний відповісти на неї, але не буде голосування щодо дій, які вона вимагає.

Крім цього, депутати обговорять ще 2 петиції: перша закликає до другого референдуму і отримала понад 120 тисяч підписів, друга — має понад 140 тисяч підписів і вимагає, щоб Великобританія вийшла з ЄС 29 березня з угодою або без нього.

Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Європейський Союз завершив підготовку до виходу Великобританії з ЄС, який може відбутися 12 квітня 2019 року, без угоди.

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