''Піде від Москви'': Портников дав прогноз на майбутнє Білорусі

Через 10-15 років Білорусь може повторити долю України і розірвати всі зв'язки з Росією.

Таку думку висловив у Facebook український журналіст Віталій Портников. За його словами, Кремль власноруч зміцнює незалежність Білорусі, піднявши для неї ціни на нафту.

На заяви про те, що Росія незабаром може приєднати Білорусь і замінити нинішнього президента Олександра Лукашенка ставлеником Москви, Портников зазначив, що він вважає більш імовірним протилежний сценарій.

Віталій Портников 24tv.ua

"Росія повторить у Білорусі всі свої українські помилки. Москва все ніяк не може зрозуміти, що з країною, яка не може нічого серйозного запропонувати, дружать тільки за гроші", – наголосив він.

На думку журналіста, якщо ж спробують зняти Лукашенка з посади – зруйнують побудовану диктаторську систему. "Спадкоємець буде вже не такий популярний. Він не буде вже настільки пов'язаний із Росією та або розірве з нею всі відносини, або втратить владу", – заявив Портников.

"Білорусь, можливо, із запізненням на 10-15 років, але чекає доля України – вільної демократичної європейської країни", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія ухвалила рішення зробити податковий маневр у нафтовій сфері, в результаті якого значно зростуть ціни на нафту.

У відповідь на це президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду країни опрацювати питання про альтернативні постачання нафти в обхід РФ.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.