''Піде в трубу'': РФ напророкували крах через ''ракетний'' удар США

Вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) призведе до нової гонки озброєнь, що потягне за собою розвал російської економіки, а за нею і самої Федерації.

"Згадаємо, що було з Радянським Союзом – розпочалася гонка озброєнь, після цієї гонки, вся економіка СРСР "пішла в трубу". Всі кошти були кинуті на виробництво озброєння. У результаті держава збанкротувала, що привело до розвалу Радянського Союзу", - сказав у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Ігор Козій.

Не виключено, що з розірванням договору, Росія почне оновлювати технологію певних видів військового озброєння. Однак фахівці не мотивовані працювати на РФ, їм вигідніше продати себе в інші країни, і це питання РФ може вирішити лише перекривши кордон, змушуючи тих чи інших експертів працювати на розвиток військової галузі.

"Паралельно з тим буде підвищуватися такий напрям діяльності, як розвідувально-диверсійний. Сьогодні РФ потребує валютних вливань. При цьому рівні санкцій та їх збільшенні, роздобути валюту дуже важко. Відповідно почнеться включення механізму тіньової економіки через продаж озброєння. А для цього потрібні конфлікти", — пояснює військовий експерт.

За його словами, слід очікувати чергову напругу в тих країнах, де є відповідний валютний ресурс.

"Але рано чи пізно це все призведе до того, що РФ постане перед дуже простим викликом — тривати так більше не може, треба або цілком змінювати систему управління Росією, або врешті решт вона почне шукати різні речі, пов'язані з виходом тієї чи іншої республіки зі складу РФ, або сепаратистські рухи", — вважає Козій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США можуть розірвати ще один стратегічний договір щодо ядерної зброї з Росією. Мова йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння і діє з 2010 року.