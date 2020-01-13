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13 січня • оновлено в 16:13
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Під завалами можуть бути люди: в Іспанії пішов під землю дитячий майданчик. Моторошні фото й відео

2.1т
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У місті Сантандер (Іспанія) дитячий майданчик провалився під землю прямо на парковку автомобілів.

Наразі новин про потерпілих немає, однак рятувальники проводять пошукові роботи – не виключено, що під завалами можуть перебувати люди, передає tgcom24 (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Парк, який також охоплював дитячий спортивний майданчик, був побудований на великій підземній парковці в нещодавно урбанізованому районі з різними житловими будинками й торговим центром El Corte Inglés. Практично вся територія ігрової зони впала на один рівень вниз.

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

tgcom24

На місці події працюють рятувальники й поліція.

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

tgcom24

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик

tgcom24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну сколихнула пожежа в Одеському економічному коледжі, який закінчився загибеллю 16 осіб. Причиною стало недбале ставлення керівництва й персоналу навчального закладу до протипожежної безпеки.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Іспанія
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