Під завалами можуть бути люди: в Іспанії пішов під землю дитячий майданчик. Моторошні фото й відео

У місті Сантандер (Іспанія) дитячий майданчик провалився під землю прямо на парковку автомобілів.

Наразі новин про потерпілих немає, однак рятувальники проводять пошукові роботи – не виключено, що під завалами можуть перебувати люди, передає tgcom24 (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Парк, який також охоплював дитячий спортивний майданчик, був побудований на великій підземній парковці в нещодавно урбанізованому районі з різними житловими будинками й торговим центром El Corte Inglés. Практично вся територія ігрової зони впала на один рівень вниз.

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик tgcom24

На місці події працюють рятувальники й поліція.

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик tgcom24

В Іспанії пішов під землю дитячий майданчик tgcom24

Me envían este vídeo por WhatsApp del cómo ha quedado el aparcamiento derrumbado en #Santander.



Las imágenes son impresionantes. pic.twitter.com/4ETVKsYavE - Alvaro 알바 로 🇰🇷 # PSOEcáncerDeEspaña (@alvariteus) 13 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну сколихнула пожежа в Одеському економічному коледжі, який закінчився загибеллю 16 осіб. Причиною стало недбале ставлення керівництва й персоналу навчального закладу до протипожежної безпеки.

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