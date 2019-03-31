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Під ударом країна ЄС: пропагандисти Путіна обрали нову "жертву"

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Росія вибрала Бельгію новою мішенню для поширення фейків і пропаганди.

Як передає flandersnews.be, пропагандисти почали активно поширювати інформацію про те, що Бельгія нібито причетна до планування газової атаки в Сирії.

"Російські та іранські новинні сайти звинуватили Бельгію в плануванні газової атаки в Сирії. У повідомленнях наводяться висловлювання російського генерал-майора Купчишина, який заявив, що Бельгія планує хімічну атаку на півночі Сирії. За сюжетом, виданим в ефір російським каналом RT, такі дії Бельгія планує разом з Францією і хоче видати за атаку терористів Аль-Каїди", - сказано в публікації.

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У Бельгії підкреслили, що "росіяни створюють димову завісу і звинувачують західні розвідувальні служби в скоєнні військових злочинів, намагаючись таким чином посіяти розгубленість".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили про присутність української приватної військової компанії "Вега" в Сирії, проте СБУ спростувала цей фейк.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего это европейцы так зашевелились? Всё равно придётся отвечать за все преступления, что совершили в Сирии!!!
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