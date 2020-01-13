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13 січня • оновлено в 13:11
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Під тиском опозиції: парламент Абхазії прийняв відставку "президента"

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Так званий парламент на окупованій РФ грузинській території Абхазії відправив у відставку "президента" Рауля Хаджимба.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні в понеділок, 13 січня. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, що напередодні Хаджимба сам заявив про складання повноважень глави самопроголошеної республіки під тиском опозиції. У заяві про свою відставку він підкреслив, що складає з себе повноваження "заради миру і збереження стабільності в країні".

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Рауль Хаджимба пішов у відставку

Рауль Хаджимба пішов у відставку

Водночас слідом за Хаджимби заяву про відставку подав і так званий віцепрезидент Абхазії Аслан Барціц, повідомляє сайт "глави республіки".

"Відповідно до конституції і в зв'язку з тим, що "президент" Хаджимба Рауль Джумковіч подав у відставку, в ім'я збереження миру і стабільності в республіці Абхазія, досягнення загальнонаціональної згоди, заявляю про складення з себе повноважень віцепрезидента", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Протести в Грузії
Місце
Грузія
Теги
протест президент
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