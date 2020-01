Під резиденцією Трампа влаштували стрілянину: перші подробиці, фото та відео

У Флориді (США) в п'ятницю, 31 січня, позашляховик намагався прорватися до резиденції американського президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Співробітники поліції і Секретної Служби США відкрили вогонь по джипу. У результаті вдалося затримати двох осіб, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Трамп із дружиною мали прибути в Мар-а-Лаго в п'ятницю в другій половині дня. У момент інциденту вони перебували в Білому домі у Вашингтоні.

В офісі окружного шерифа уточнили, що невідомі на чорному позашляховику прорвалися через два пункти пропуску на шляху до головного входу резиденції близько 11:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом).

Охорона почала стріляти по машині. Транспортному засобу вдалося сховатися, коли його переслідували вертольоти, проте незабаром джип все ж зупинили.

UPDATE: Black SUV was being pursued by Florida Highway Patrol troopers just before noon when it entered Mar-a-Lago property and breached the two security checkpoints as it sped toward the main entrance, officials said. That's when officers shot at it. https://t.co/A8riCbyIGz pic.twitter.com/RN9q6Jkust