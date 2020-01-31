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31 січня • оновлено в 21:11
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Під резиденцією Трампа влаштували стрілянину: перші подробиці, фото та відео

8.5т
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У Флориді (США) в п'ятницю, 31 січня, позашляховик намагався прорватися до резиденції американського президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Співробітники поліції і Секретної Служби США відкрили вогонь по джипу. У результаті вдалося затримати двох осіб, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Трамп із дружиною мали прибути в Мар-а-Лаго в п'ятницю в другій половині дня. У момент інциденту вони перебували в Білому домі у Вашингтоні.

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У США злочинці намагалися прорватися до резиденції Трампа

У США злочинці намагалися прорватися до резиденції Трампа

Колаж

В офісі окружного шерифа уточнили, що невідомі на чорному позашляховику прорвалися через два пункти пропуску на шляху до головного входу резиденції близько 11:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом).

Охорона почала стріляти по машині. Транспортному засобу вдалося сховатися, коли його переслідували вертольоти, проте незабаром джип все ж зупинили.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

WPBF

Фото з місця НП

Фото з місця НП

WPBF

Фото з місця НП

Фото з місця НП

WPBF

Як писав OBOZREVATEL, недавно в місті Бріджпорт штату Коннектикут на сході США невідомі відкрили вогонь біля будівлі суду. У результаті поранення отримали чотири особи.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
стрілянина фотографии
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