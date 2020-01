Кричав "Аллах Акбар!" У передмісті Парижа чоловік напав на натовп із ножем: є жертва і поранені. Відео

У п'ятницю, 3 січня, в передмісті французької столиці Парижа Вільжуїф невідомий напав на перехожих із ножем, в результаті чого загинула одна особа і ще троє отримали поранення.

Нападника застрелила поліція. Про це із посиланням на французькі телекомпанії повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в місцевому парку близько 14:00. Зловмисник нападав на усіх перехожих. Чоловік убив старого чоловіка, який спробував захистити свою дружину.

За словами очевидців, на нападникові був пояс, схожий на пояс шахіда і він вигукував "Аллах Акбар!" Офіційних даних про особу злочинця поки що немає.

Stabbing UPDATE:

• Stabbing in villejuif France is confirmed as a terrorist attack.

• 4 injured.

• 1 in critical condition

• Attacker was shot dead by police. pic.twitter.com/ICo7aWE6za