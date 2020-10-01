Під обстріл у Нагірному Карабасі потрапило авто з журналістами, є поранені. Фото

У зоні бойових дій в Нагірному Карабасі, місті Мартуні, 1 жовтня під обстріл потрапила група іноземних журналістів на автомобілі. Травми в результаті отримали щонайменше четверо.

Йдеться про кореспондентів французького видання Le Monde, вірменського 24News і оператора телеканалу "Вірменія". Про це у Facebook повідомив керівник Центру інформації і громадських зв'язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що один із постраждалих кореспондентів Le Monde перебуває у важкому стані – його прооперували в Степанакерті. Другий – у лікарні в Мартуні.

За даними інформцентру, обидва в момент обстрілу перебували в мерії міста. Водночас підкреслюється, що житель невизнаного Карабаху, який був провідником французьких журналістів, від поранень загинув.

У Нагірному Карабасі під обстріл потрапили журналісти. Telegram-канал "Підйом"

Президент Франції Емманукль Макрон після прибуття у четвер на саміт ЄС у Брюсселі висловив співчуття двом журналістам, які отримали поранення в Карабасі. За його словами, у зв'язку з цим випадком мобілізовано кризовий центр міністерства закордонних справ Франції і робиться все для якнайшвидшої організації їхнього вивезення на батьківщину.

Травми в результаті обстрілу отримали щонайменше четверо представників ЗМІ. Telegram-канал "Підйом"

"Перш за все я хотів би висловитися на підтримку двох журналістів – кореспондента і фотографа газети Le Monde, які були поранені декілька годин тому в Нагірному Карабасі на фоні конфлікту, що вибухнув у неділю... Ми робимо все, щоб забезпечити на місці стабільний стан поранених для можливості їхньої евакуації", – заявив французький лідер, додавши, що виражає підтримку всім журналістам газети і сім'ям поранених.

Одному з поранених у Карабасі журналістів знадобилася операція. Telegram-канал "Підйом"

Також відомо, що під обстріл потрапили журналісти Agence France-Presse і кореспондент російського "Дождя" Дмитро Єловський, який не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня у невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Так, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.