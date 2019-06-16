Під носом у Росії почалися масштабні навчання НАТО: що відомо

У Польщі розпочалися військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. DRAGON-19 – це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.

Про це повідомляє Радіо Польща. Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторіі. Їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Польські військові Донтаймс

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи з США, Великобританії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня, в 60 кілометрах від Калінінградської області РФ стартували великі міжнародні навчання НАТО Tobruq Legacy-19. Військові з дев'ятнадцяти країн-учасниць Північноатлантичного альянсу на території Польщі відпрацьовують дії по протиракетної і протиповітряної оборони.

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