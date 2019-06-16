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Під носом у Росії почалися масштабні навчання НАТО: що відомо

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У Польщі розпочалися військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки. DRAGON-19 – це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.

Про це повідомляє Радіо Польща. Маневри проходять на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторіі. Їх головна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Польські військові

Польські військові

Донтаймс

Новини
Війська НАТО впритул "підійшли" до Росії: чим загрожує "гра м'язами"

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають, зокрема, військові підрозділи з США, Великобританії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня, в 60 кілометрах від Калінінградської області РФ стартували великі міжнародні навчання НАТО Tobruq Legacy-19. Військові з дев'ятнадцяти країн-учасниць Північноатлантичного альянсу на території Польщі відпрацьовують дії по протиракетної і протиповітряної оборони.

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Місце
Польща
Тег
НАТО
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мазепинцы,а у вас есть бронетанковая кавалерия?
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Север Миша
Север Миша
Smekalov Sergey, У них дредноуты есть. Две штуки. В Штатах. Никак Атлантику переплыть не решаются. Карочи, москалям лютый пicdeц будет.
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Россия уже граничит с Польшей? Вроде там была эта, как её.., а Украина :)
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Под носом у украины постоянно проходят военные учения поэтому схроны всегда готовы.
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