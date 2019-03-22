Під носом у Путіна: у Москві влаштували зухвалу акцію-нагадування про Сенцова

У Москві активісти вивісили триметровий банер із зображенням українського режисера Олега Сенцова, який є в'язнем Кремля, на Каланчевському шляхопроводі біля будівлі Казанського вокзалу.

Відповідні фото виклали очевидці в Facebook. Вони дякують ініціаторам за такий сміливий жест.

Один із організаторів акції пояснив "Новой газете", що вони мали на меті нагадати людям про Олега Сенцова і необхідність обміну ув'язнених.

"Нова газета"

"Ми робимо це, щоб нагадати людям, що в нашій країні є політичні в'язні", – підкреслив він.

"Нова газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат політв'язня режисера Олега Сенцова Ольга Дінзе розповіла, що українець добре харчується і займається спортом і творчістю.

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