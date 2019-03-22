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Під носом у Путіна: у Москві влаштували зухвалу акцію-нагадування про Сенцова

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У Москві активісти вивісили триметровий банер із зображенням українського режисера Олега Сенцова, який є в'язнем Кремля, на Каланчевському шляхопроводі біля будівлі Казанського вокзалу.

Відповідні фото виклали очевидці в Facebook. Вони дякують ініціаторам за такий сміливий жест.

Один із організаторів акції пояснив "Новой газете", що вони мали на меті нагадати людям про Олега Сенцова і необхідність обміну ув'язнених.

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''Усе добре!'' Сенцов написав сильний лист із в'язниці

"Нова газета"

"Нова газета"

"Ми робимо це, щоб нагадати людям, що в нашій країні є політичні в'язні", – підкреслив він.

"Нова газета"

"Нова газета"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат політв'язня режисера Олега Сенцова Ольга Дінзе розповіла, що українець добре харчується і займається спортом і творчістю.

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Місце
РосіяМосква
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Про террориста бандеру Сенцова, который пытался сжечь несколько десятков человек, напоминать надо - какие это твари бандеры животные...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если бы повесили террориста Сенцова, то это точно вызвало бы восторг. А так всем наплевать.
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Питон Каа
Питон Каа
С тех пор, как он прекратил голодовку - он уже мало кому интересен. Даже украинские СМИ подзабыли о нем. Скорее всего будет сидеть до конца. Из него сделают живое напоминание для желающих навредить России на ее территории.
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