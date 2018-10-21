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Під Москвою сталася масштабна смертельна ДТП з автобусом та маршруткою: безліч постраждалих

3.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 21 жовтня, в Дмитрівському районі Підмосков'я (Росія) зіткнулися автобус і маршрутка, у результаті чого загинули 4 людини, ще 10 постраждали.

Лобове зіткнення сталося на 18-му кілометрі траси близько 17:40, повідомили у прес-службі ГУМВС у Московській області.

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Під Москвою сталася масштабна смертельна ДТП з автобусом та маршруткою: безліч постраждалих

У результаті аварії маршрутка "Газель" із людьми перекинулася на бік. Відзначається, що в автобусі "ПАЗ" на момент ДТП перебував тільки водій.

Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на зустрічну смугу руху, після чого сталася аварія.

Під Москвою сталася масштабна смертельна ДТП з автобусом та маршруткою: безліч постраждалих

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві, біля станції метро Лівобережна, на пішохідному переході сталася смертельна аварія за участю позашляховика Range Rover.

Місце
Росія
Об'єкти
ДТПсмертьфотографии
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