Вже ні в кого не виникає сумнівів, що Лукашенко так і не виріс вище голови колгоспу. Чому білоруси обрали собі саме цей екземпляр – залишиться на їх совісті, але вже – як є. У нас – так само обрали актора, а ще раніше – зека з двома "ходарями", тому смаківщина тут марна.

Проте, Саша може виїхати з колгоспу, а ось колгосп з нього – ніяк. Причому, не можна сказати, що він залишився колгоспником, якого тільки цікавлять надої з кілограма зябу, аж ніяк. Дідусь Саша звик смачно їсти, солодко пити і коли його ніхто не чує, наспівувати пісню "Делай деньги, дребеденьги".

Але і тут – нічого нового. Цю пісню любить співати дідусь Вова – цар сусіднього ханства, та й наш Вова, який ще молодий, йому всього 42, але теж любить співати цю пісню, поки не зайнятий іншими питаннями. Так ось, дідусь Саша цю пісню любить, але приховує, що взагалі її знає. Адже він скільки разів натякав на те, що він чесний і бідний, як церковна воша. Але виявилося, що Сашкові пісні давно слухають джентльмени з фінансового моніторингу ряду країн.

Так їм стало відомо про те, що він користується схемою дідуся Вови і все напилення непосильною працею виводить за рубежі свого колгоспу на підставних і дуже підставних осіб, починаючи з невістки – дружини свого старшого сина.

Як це часто буває, у рідних і близьких таких діячів виявляються дуже видатні здібності до бізнесу і тому – вони нескромно стають багатими. У Кучми таким виявився зятьок, у Януковича – синуля, а у Саші – невістка. Плюс до цього, у всіх цих товаришів є "папуги", на яких оформлені рахунки, акції, будинки і пароплави. Колгоспник Саша теж всю цю справу побудував за цією ж схемою, через Кіпр і Емірати.

Але ось 12 жовтня ЄС прийняв рішення про те, щоб встановити всі активи диктатора Лукашенка за кордоном і повністю їх заблокувати. Причому, рішення має дуже широку базу застосування і стосується не тільки Луки особисто, а й осіб, які пов'язані з ним, тобто – підставних осіб, через яких колгоспник відмиває гроші, випиляні з бюджету Білорусі. А це може виявитися список з десятків прізвищ.

Звичайно, це лише перший, хоч і важливий крок в накидання на Луку намордника і наскільки Європа рішуче налаштована, як раз і покаже довжина цього списку, але вже це змусить дідуся Сашу пити валідол. Адже крісло під ним явно захиталося і він особисто його не може утримати під собою, тільки за допомогою Путіна і той його може запустити в рокіровку, а на дембель треба йти з хорошим запасом. А ось ЄС якраз і поставила собі за мету – обрізати його кубушку і тому, на відміну від Путіна, Луці є від чого йорзати і це – добре.

Єдине, що поки незрозуміло, так це чому досі такі рішення не прийняті у відношенні Путіна і його підставних осіб? Що він повинен ще витворити, щоб це сталося?

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