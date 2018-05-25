Під Лондоном захопили заручників в McDonalds

На південний схід від Лондона озброєна людина захопила заручників в ресторані McDonalds біля торгового центру.

Як повідомляє Daily Mail, правоохоронні органи стягнуті до місця інциденту. Поруч з комплексом чергують екстрені служби. Інші подробиці поки не повідомляються.

На даний момент поліція перекрила ділянку, людей попросили не виходити на вулицю.

Як повідомили очевидці Еxpress.co, імовірно був інцидент з вогнепальною зброєю. Однак пострілів поки ніхто не чув.

Крім того, початкова школа, яка розташована неподалік від місця події, попросила батьків заздалегідь вибрати дітей.

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