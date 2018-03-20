Під час секс-гри: ЗМІ дізналися подробиці смерті соратника Березовського

Смерть соратника російського олігарха Бориса Березовського Миколи Глушкова, який помер 13 березня, могла статися під час секс-гри з 20-річним коханцем.

"Я про нього трохи знаю, крім того, що його звали Денис, що він був набагато молодший, я б сказав близько 20 років, і був з Росії, як і Микола. Я думаю, що поліція встановлює, чи міг він померти під час секс-ігри, яка пішла жахливо не так", - про це розповів виданню Daily Mail знайомий Глушкова.

За словами знайомого Глушкова, соратник Березовського спочатку дотримувався гетеросексуальної орієнтації. Крім того, бізнесмен жив один. А Денис залишався у нього періодично ночувати.

За словами джерела, 20-річний росіянин виявив тіло Глушкова разом з його дочкою. Вони викликали поліцію.

Як повідомляв "Обозреватель", про смерть Глушкова стало відомо 13 березня. Першим про це розповів власник газети "Ведомости" Дем'ян Кудрявцев. Пізніше, друзі російського бізнесмена заявили, що вважають його смерть підозрілою.

Тіло олігарха знайшла донька в квартирі в Нью-Мальдене. На шиї були виявлені сліди від удушення. У поліції розповіли, що Глушкова душили собачим повідцем.