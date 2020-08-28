Під час протесту в Мінську затримали понад 200 осіб: серед них 50 журналістів

У Мінську під час протесту затримали 50 журналістів.

У Мінську (Білорусь) під час акції протесту, яка відбулася в четвер 27 серпня, затримали близько 50 журналістів. Усього було затримано більше 200 осіб.

Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, кореспондента зі Швеції депортували із забороною в'їзду до Білорусі на 5 років. Відзначається, що практично всіх журналістів після перевірки документів відпустили.

На чотирьох з них склали протоколи за участь у несанкціонованій акції.

"Ці журналісти відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду", – уточнили в БАЖ.

Так, серед затриманих були представники видань ВВС, Reuters, TUT.BY, "БелТА", DW, АР, AFP.

Повідомляється також, що журналістку видання БелаПАН Тетяну Коровенкову з РВВС забрала "швидка".

Як повідомляє правозахисний центр "Весна", всього в список затриманих в Мінську увійшло 212 осіб, ще п'ятеро затримали в регіонах.

Відзначимо, в четвер у Мінську тисячі протестуючих влаштували ходу до католицького Червоного костьолу на площі Незалежності, де ОМОН блокував людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в білоруській столиці Мінську в суботу, 22 серпня, відбулася мирна акція проти насильства з боку силовиків. Демонстранти зібралися біля Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна, щоб нагадати про побиття затриманих учасників протесту 9-11 серпня

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