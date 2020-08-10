Під час протестів у Мінську постраждав фотограф з України: правоохоронці били по руках і ногах

Ольга Ліпич Світ 12:06, 10.08.2020 Оновлено: 12:22, 10.08.2020

Під час протестів у Мінську, які спалахнули після виборів президента 9 серпня, побили громадянина України, фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова.

Про це написав глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко 10 серпня на своїй сторінці в Facebook. Він розповів, що Чернова нібито били правоохоронці по руках і ногах в автозаку. Пізніше журналіста госпіталізували з підозрою на струс мозку.

"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із Мстиславом Черновим та десятками білоруських журналістів, які, попри ризики, виконують свій професійний обов’язок та інформують про перебіг ситуації у Білорусі. Закликаємо владу Білорусі не застосовувати силу до працівників ЗМІ та не переслідувати колег за журналістську діяльність", – написав Томіленко, додавши, що щонайменше 15 журналістів було затримано під час протестів.

Глава НСЖУ також зауважив, що, за інформацією британського видання Independent, "незадовго до півночі Чернова було прийнято до лікарні з підозрою на струс мозку після побиття ОМОНом у фургоні міліції".

Водночас у коментарі для НСЖУ колеги Чернова зазначили, що стан здоров'я фотографа у нормі.

"Гарні новини. Мстислав перебуває поза лікарнею і не має зламаних кісток чи інших серйозних травм. Він не перебуває під вартою поліції", – зазначили вони.

Мстислав Чернов
Facebook Мстислава Чернова
Мстислав Чернов
Facebook Мстислава Чернова
Мстислав Чернов
Facebook Мстислава Чернова
Facebook Сергія Томіленка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.

  • Водночас його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.

  • Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала швидка. Також ОМОН застосовував світлошумові гранати. Один із демонстрантів загинув.

  • У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.

  • ЗМІ опублікували несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.

  • Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.

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