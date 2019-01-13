''Під батогом ходити не будемо!'' Знайдено український підтекст у словах Лукашенка до Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже увосьме у своїй промові виголосив фразу щодо Росії: "Ми під чужим батогом ходити не будемо".

Цей нюанс помітили білоруські журналісти. Зокрема, дане спостереження було озвучено на каналі "Беларусь головного мозга" в Telegram.

Крім того, уточнюється, що другий нюанс стосується України. "Ще цікавіше, що почав він її вимовляти з 2014 року. Як раз із моменту окупації Криму та під час конфліктів із Кремлем", – говориться в повідомленні.

Telegram "Беларусь головного мозга"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко виступив із тривожною заявою про незалежність Білорусі.

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