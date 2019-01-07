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''Під батогом ходити не будемо!'' Лукашенко кинув різкий натяк Путіну

15тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову зробив натяк главі Росії Володимиру Путіну, підкресливши, що білоруси завжди будуть вільними.

"Всім, хто погано дивиться на нас, будемо однозначно говорити про те, що під батогом ми більше ніколи ходити не будемо", – сказав він під час відвідування Храму-пам'ятника на честь Всіх Святих, повідомляє "Беларусь сегодня".

Президент підкреслив, що білоруси – гордий, незалежний, толерантний і дуже добрий народ, який завжди добре ставиться до всіх своїх сусідів, у тому числі росіян і українців.

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Олексанр Лукашенко

Олексанр Лукашенко

"Білорусь сьогодні"

"Та й наша Білорусь – багатоконфесійна республіка. І, напевно, буде правильно, якщо ми пошлемо добрі слова в це наше Свято і представникам інших конфесій. Усім тим, хто живе в Білорусі, нехай і сповідує інші релігії, але визнає, що Бог єдиний", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції з Росією. В останні секунди 2018 року він закликав громадян "зміцнювати свою державність на принципах чесності і справедливості".

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Юг Руси
Юг Руси
''Под плеткой ходить не будем!'' Лукашенко бросил резкий намек Путину" --- А при чём здесь Путин? Он что, лично к Путину обратился? Дебильные заголовки у дебильного обсоса
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ну это он зря так поспешил... Видно забыл, что назарбай, месяца два назад, ху*лу презентовал плетку. Очевидно, что для "саюзнага гасударства" надо пройти усатому "крещение" атрибутом от "старшага брата". На этой эсэнговской свалке совковых геронтократов без "садо-мазо" никак не обходится - изращенцы, - Азия - мать их.
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