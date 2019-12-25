Задихнулася уві сні: в Угорщині загинула молода піаністка з Росії

Російська 27-річна піаністка Еліна Валієва померла від отруєння газом в одному з хостелів Будапешту (Угорщина).

Про це повідомив у Facebook її педагог Юрій Богданов. "Вчора в Будапешті трагічно загинула моя випускниця, чудова піаністка і прекрасна людина Еліна Валієва", – написав він 23 грудня.

"Вона полетіла на вихідні з хлопцем, зняли квартиру на сайті. Пішла приймати душ, в душі трапився витік газу. Не врятували", – розповів Богданов.

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті Facebook Юрія Богданова

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті Facebook Юрія Богданова

Як уточнює з посиланням на посольство РФ "РИА Новости", чоловіка, що супроводжував Валієву, госпіталізували у важкому стані.

За даними дипломатів, 22 грудня в хостелі Otto Studios трапився витік газу. Люди задихнулися уві сні.

Відзначається, що поки не закінчені слідчі заходи, угорські правоохоронні органи не можуть передати тіло дівчини для транспортування на батьківщину.

"Це в тому числі залежить від родичів. Наші співробітники включилися оперативно, ми з першого ж дня в контакті з угорською стороною, зі страховою компанією, тримаємо все під контролем", – додали в дипмісії.

Еліна Валієва народилася в Уфі, була лауреатом міжнародних музичних конкурсів.

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті msn.com

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті msn.com

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті Сторінка Валієвої в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шістнадцятирічна російська модель Соня Ланшакова померла в клініці в курортному місті Аланья (Туреччина).

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