Головна Новини
25 грудня • оновлено в 13:42
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Задихнулася уві сні: в Угорщині загинула молода піаністка з Росії

2.7т
Читати матеріал російською

Російська 27-річна піаністка Еліна Валієва померла від отруєння газом в одному з хостелів Будапешту (Угорщина).

Про це повідомив у Facebook її педагог Юрій Богданов. "Вчора в Будапешті трагічно загинула моя випускниця, чудова піаністка і прекрасна людина Еліна Валієва", – написав він 23 грудня.

"Вона полетіла на вихідні з хлопцем, зняли квартиру на сайті. Пішла приймати душ, в душі трапився витік газу. Не врятували", – розповів Богданов.

Новини
У Росії загинула відома телеведуча: перші кадри з місця НП
Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Facebook Юрія Богданова

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Facebook Юрія Богданова

Як уточнює з посиланням на посольство РФ "РИА Новости", чоловіка, що супроводжував Валієву, госпіталізували у важкому стані.

За даними дипломатів, 22 грудня в хостелі Otto Studios трапився витік газу. Люди задихнулися уві сні.

Відзначається, що поки не закінчені слідчі заходи, угорські правоохоронні органи не можуть передати тіло дівчини для транспортування на батьківщину.

"Це в тому числі залежить від родичів. Наші співробітники включилися оперативно, ми з першого ж дня в контакті з угорською стороною, зі страховою компанією, тримаємо все під контролем", – додали в дипмісії.

Еліна Валієва народилася в Уфі, була лауреатом міжнародних музичних конкурсів.

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

msn.com

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

msn.com

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Піаністка Еліна Валієва загинула в Будапешті

Сторінка Валієвої в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шістнадцятирічна російська модель Соня Ланшакова померла в клініці в курортному місті Аланья (Туреччина).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Угорщина
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
3
Цікаво
18
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги